Поздравление народу Хорватии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Хорватии с Днем государственности.

"Этот важный для каждого жителя страны праздник является символом ее независимости и национального единства", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что между белорусами и хорватами исторически сложились и сохраняются дружественные, доброжелательные отношения. "Уверен, что движение вперед по пути конструктивного развития двусторонних связей соответствует коренным интересам народов Беларуси и Хорватии, - подчеркнул Президент. - Убежден, взаимодействие деловых кругов, культурный обмен и гуманитарные контакты будут расширяться и способствовать достижению плодотворных результатов на пользу Минска и Загреба".

Александр Лукашенко пожелал жителям Хорватии безграничного счастья, мирного будущего и дальнейшего прогресса.