Поздравление народу Греции с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости.

"Этот знаковый для вашего государства праздник является символом борьбы греческого народа за свободу и право на самоопределение, его непоколебимой приверженности идеалам национального достоинства и гордости за свое Отечество", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как и Греция, придает исключительное значение поддержанию социальной справедливости, сохранению культурного и духовного наследия. "Это именно те ценности, которые расширяют связи между нашими народами", - отметил Президент.

Глава государства подтвердил заинтересованность Минска в углублении взаимодействия с Афинами и выразил уверенность в том, что белорусско-греческие отношения имеют серьезный потенциал для более динамичного развития.

Президент Беларуси пожелал народу Греции мира и прогресса.