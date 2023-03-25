Поздравление народу Греции с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости.

"Для белорусов Греческая Республика известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми. Общие духовные ценности объединяют наши страны. Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Минск неизменно заинтересован в возобновлении и углублении уважительного и партнерского сотрудничества с Афинами по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Александр Лукашенко пожелал жителям Греции здоровья, процветания и благополучия.