Поздравление народу Франции с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником - Днем взятия Бастилии.

"Лозунг "Свобода. Равенство. Братство", сформулированный свободолюбивым французским народом во время борьбы с абсолютизмом, сегодня приобретает новый смысл в контексте международных отношений. Возможность делать все, что не вредит другим, равноправие и единство стандартов, отношение к окружающим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе, должны быть главенствующими принципами также и при выстраивании диалога между странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что в этом году Беларусь и Франция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, но взаимодействие двух стран длится гораздо больше и имеет глубокие исторические корни. "Нас объединила совместная борьба за жизнь и свободу в тяжелые годы Второй мировой войны. Представители обеих наций сделали значительный вклад в культуру, науку, искусство друг друга, - отметил Александр Лукашенко. - Убежден, существующие дружественные связи между людьми станут определяющим фактором в развитии белорусско-французского сотрудничества, сделают его неподвластным ни времени, ни политической конъюнктуре".

Президент пожелал народу Франции благополучия и процветания, мирного и светлого будущего в нашем общем доме - Европе.