Поздравление народу Финляндской Республики с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Финляндской Республики с Днем независимости.

"Ваша страна достигла впечатляющих успехов в социальной, экономической и научно-технической областях, чему в немалой степени содействовала традиционная приверженность республики к нейтралитету и мирному сосуществованию в регионе, - отметил Глава государства. - С огромным сожалением наблюдаем за отходом официального Хельсинки по надуманным основаниям от этой линии, что уже очень негативно повлияло на качество жизни финского народа".

Президент обратил внимание, что вопреки всем информационным фейкам Беларусь была и остается надежным партнером, который никогда не создавал проблем своим соседям и на протяжении всей своей истории является донором стабильности и неконфликтного сотрудничества.

"Уверен, что, несмотря на политический климат, народы двух стран сумеют совместными усилиями сохранить мир и позитивный 30-летний опыт двусторонних отношений. Беларусь неизменно заинтересована в возобновлении равноправного политического диалога с Финляндией, торгово-экономическом взаимодействии, расширении научных и гуманитарных контактов", - подчеркнул Александр Лукашенко.