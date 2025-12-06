Поздравление народу Финляндии с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днем Независимости.

"Минск всегда был и остается открытым к возобновлению прагматичного и конструктивного двустороннего сотрудничества на благо наших народов. Надеюсь, что общими усилиями мы преодолеем временные сложности и сможем достичь положительных результатов по всем направлениям белорусско-финского взаимодействия", - говорится в поздравлении.

Глава государства уверен, что политика искусственной конфронтации не отвечает фундаментальным интересам обоих государств, между которыми исторически складывались уважительные отношения, основанные на общих христианских ценностях, принципах невмешательства во внутренние дела и приумножения национального благосостояния.

Президент Беларуси пожелал всем жителям Финляндии мирного будущего, стабильности и согласия.