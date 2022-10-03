Поздравление народу Федеративной Республики Германия

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства.

"Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе, - говорится в поздравлении. - Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены".

Глава государства подчеркнул, что белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы.

"Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал народу Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков.