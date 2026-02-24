Поздравление народу Эстонии с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Эстонии с Днем Независимости.

"Сегодня, когда мир столкнулся с множеством серьезных проблем, народам важно осознавать свое место в истории цивилизации и видеть перспективы дальнейшего развития", - говорится в поздравлении.

Беларусь в этом смысле всегда была и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия, партнерства и взаимного уважения для лучшего будущего потомков, отметил Глава государства.

"Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили - или от внешних советчиков, или от некоторых безответственных политиков", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал народу Эстонии счастья, мира и благополучия.