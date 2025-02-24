Поздравление народу Эстонии с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Эстонии с Днем Независимости.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь придает большое значение сохранению основанных на исторической и культурной близости, многолетней дружбе и взаимном уважении дружественных отношений с Эстонией. "Нужно беречь и уважать подаренное нам нашими предками наследие", - говорится в поздравлении.

К сожалению, на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога, отметил Президент.

"Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все временные ограничения для процветания и благополучия наших государств. Сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время, стараться решать все мирно - самый правильный путь. Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем жителям Эстонии уверенности в сегодняшнем дне, мирного и успешного будущего.