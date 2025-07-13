Поздравление народу Черногории с Днем государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником - Днем государственности.

"Несмотря на современные сложные геополитические условия, традиционные духовные и культурные связи наших славянских народов являются прочным фундаментом для плодотворного сотрудничества Беларуси и Черногории ради благополучия и процветания граждан обеих стран", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем черногорцам согласия, процветающего будущего и стабильности в обществе.