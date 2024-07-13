Поздравление народу Черногории с Днем государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником - Днем государственности.

Отношения Беларуси и Черногории основаны на давних и добрых традициях дружбы и духовной близости, отметил Глава государства. "В Республике Беларусь искренне симпатизируют народу Черногории и неизменно готовы и в дальнейшем развивать взаимовыгодные контакты на пользу обеих стран, сберегая свои самобытность, традиции и культуру", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что в современных условиях сохранение партнерского взаимодействия на основе уважения и равноправия является единственным верным путем развития двустороннего сотрудничества, направленного в будущее.

Александр Лукашенко пожелал жителям Черногории мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.