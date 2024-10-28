Поздравление народу Чехии с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Чехии с национальным праздником - Днем возникновения независимого чехословацкого государства.

"История конструктивного сотрудничества между нашими странами насчитывает многие десятилетия. Его отличительной ценностью всегда оставались контакты между людьми самых разных профессий, возраста, вероисповедания и социального статуса", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что искусственные барьеры, созданные нынешними западными политиками под лозунгами демократизации и защиты национальных интересов, не имеют ничего общего с реальными насущными заботами населения. "За последнее время вы могли в этом много раз убедиться", - заметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было. "Главной целью для нас всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Этого можно достичь только без диктата, ультиматумов и нелегальных ограничений, признавая право каждой нации на самоопределение и выбор своего пути развития, - обратил внимание белорусский лидер. - Верю, в скором времени мы сможем объединиться и вернуться к нормальной работе, реализовать конкретные проекты в экономической и гуманитарной отраслях".

Президент пожелал всем чехам согласия, счастья и процветания и пригласил посетить Беларусь.