Поздравление народу Болгарии с Днем Освобождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Болгарии с Днем Освобождения.

"Этот праздник символизирует стойкость и мужество болгар - народа с великой историей и несокрушимым духом, который сумел отстоять свое право на свободу, язык и национальную самобытность", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, между Беларусью и Болгарией продолжает существовать пространство для доверия и дальнейшего углубления двусторонних отношений. "Болгары, как и белорусы, ответственно относятся к сохранению исторической памяти и собственного культурного наследия, гордятся своими традициями и любовью к родной земле", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко подтвердил готовность разворачивать искреннее и доверительное белорусско-болгарское сотрудничество и выразил уверенность, что стороны могут наладить прочное партнерство, основанное на уважении и общих ценностях.

Глава государства пожелал жителям Болгарии мира, согласия и счастливой жизни: "Будем рады приветствовать вас в Беларуси".