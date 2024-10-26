Поздравление народу Австрии с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Австрии с национальным праздником.

"Судьбоносное решение о вечном нейтралитете вашей страны, принятое 69 лет назад, позволило австрийцам построить современное государство на принципах мирного сосуществования и добрососедства", - говорится в поздравлении.

Белорусы, как и австрийцы, знают истинную цену расширения военных альянсов, бесконтрольной гонки вооружений, которые привели к конфронтации и началу самого ужасного и опасного военного конфликта в ХХ веке. "То же происходит перед вашими глазами сегодня", - обратил внимание Глава государства.

"Вторая мировая война принесла очень много страданий и жертв, и мы не можем забыть о ее последствиях. Современным политикам и военным нужно знать историю, чтобы не повторить ошибок прошлого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В 2025 году все люди доброй воли будут отмечать 80-летие Победы над нацизмом. Очень надеюсь, что вы также присоединитесь к празднованию этого важного события".

От имени белорусского народа Президент пожелал всем гражданам Австрии крепкого здоровья, мира и счастья.