Поздравление народу Армении с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Армении с национальным праздником - Днем Независимости.

"Белорусский и армянский народы объединяют многолетняя дружба, традиционные христианские ценности и общая история. Вместе мы проходили через суровые испытания, радовались значимым достижениям, оказывали взаимную поддержку в сложные времена", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что сегодня, как никогда прежде, очень важно сохранять и укреплять дух сотрудничества и партнерства.

Белорусский лидер пожелал армянскому народу мира, процветания и новых успехов в созидательном труде на благо Армении.