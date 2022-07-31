Поздравление народной артистке СССР Эдите Пьехе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Эдиту Пьеху с юбилеем.

"Легендарный голос, творческая индивидуальность и неповторимое обаяние принесли вам заслуженное признание и любовь многочисленных почитателей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле Эдиту Пьеху знают как замечательную артистку, искреннего человека и большого друга Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Уверен, ваше творчество и впредь будет содействовать развитию и укреплению культурных связей между нашими народами", - подчеркнул Глава государства.