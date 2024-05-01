Поздравление народной артистке Беларуси Наталии Гайде

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с днем рождения.

"Вы внесли значительный вклад в сохранение и развитие национальной культуры. Благодаря уникальному актерскому мастерству, самобытному исполнению и работоспособности по праву заслужили искреннюю любовь публики", - говорится в поздравлении.

Более половины века творческая деятельность артистки неразрывно связана с Белорусским государственным академическим музыкальным театром. "Уверен, Ваши талант и многогранный опыт и в дальнейшем будут способствовать пополнению сокровищницы отечественного искусства, оставаться ярким примером для подрастающего поколения", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Наталии Гайде доброго здоровья, неисчерпаемого вдохновения, счастья и благополучия.