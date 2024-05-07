Поздравление народной артистке Беларуси Елене Тельковой

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Елену Телькову с днем рождения.

"Ваша многолетняя плодотворная деятельность является яркой страницей в истории заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы "Купалинка", - говорится в поздравлении. - Вы внесли значительный вклад в возрождение и развитие традиционной музыкальной культуры белорусского народа. Создали уникальные проекты с богатой палитрой песенного искусства, которые привлекают слушателей душевной открытостью и силой чувств".

Александр Лукашенко пожелал Елене Тельковой крепкого здоровья, счастья и благополучия.