Поздравление народной артистке Беларуси Анастасии Москвиной

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Анастасию Москвину с юбилеем.

"Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение многочисленных поклонников искусства в нашей стране и за ее пределами, - говорится в поздравлении. - Особой оценки заслуживает ваша педагогическая деятельность. Своими секретами мастерства и ценным опытом вы щедро делитесь с подрастающим поколением, воспитываете будущих звезд белорусской оперы".

Президент выразил уверенность, что артистка и в дальнейшем будет так же самоотверженно служить белорусской культуре и сохранять лучшие традиции отечественной вокальной школы.

Александр Лукашенко пожелал Анастасии Москвиной крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, счастья и благополучия.