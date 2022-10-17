Поздравление народному писателю Беларуси Николаю Чергинцу

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного писателя Беларуси Николая Чергинца с 85-летием.

"Ваша жизнь - яркий пример служения своему народу и Родине. Военное лихолетье, работа в правоохранительных органах, выполнение интернационального долга в Афганистане, непосредственное участие в создании Союза Беларуси и России, представление интересов нашей страны в ООН - вехи большого пути, которые нашли отражение в Вашем творчестве", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Николай Чергинец является одним из самых популярных современных белорусских писателей. Более полусотни его книг переведены на 18 языков. Зрители высоко оценили художественные кинофильмы, созданные по романам писателя "Бег от смерти", "Вам - задание", "Майор Ветров".

"Гражданская позиция и авторитет позволили сохранить и развить общественное объединение "Союз писателей Беларуси", которое Вы возглавляли более чем 15 лет, - подчеркнул Глава государства. – Уверен, что и в дальнейшем как почетный председатель СПБ и сопредседатель Союза писателей Союзного государства Вы продолжите работу по консолидации общества на основе патриотизма, единства и согласия".

Александр Лукашенко пожелал Николаю Чергинцу крепкого здоровья, неисчерпаемого творческого вдохновения, счастья и благополучия.