Поздравление народному артисту СССР Валентину Елизарьеву
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Валентина Елизарьева с 75-летием.
"Благодаря Вашему вдохновенному труду сложилась современная белорусская балетная школа, ее достижения стали знаковыми страницами летописи Большого театра Беларуси", - подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко также отметил: "За годы преданного служения искусству Вы добились блестящих творческих успехов. Ваши спектакли являются настоящей легендой сцены, а каждая постановка передает магию пластики человеческого тела, затрагивает тонкие грани души".
Президент пожелал Валентину Елизарьеву крепкого здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии.