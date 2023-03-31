Поздравление народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летием.

"Ваши яркий талант и тонкое чувство юмора на протяжении многих лет неизменно дарят зрителям искреннюю радость и хорошее настроение. В Беларуси высоко ценят и любят Ваши непревзойденные репризы и великолепные сценические постановки", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что творчество Владимира Винокура и далее будет способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.