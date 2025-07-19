Поздравление народному артисту РСФСР Василию Ливанову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.

"Ваши многогранный талант, неповторимая индивидуальность и исключительное мастерство перевоплощения завоевали сердца многочисленных поклонников. Белорусские зрители разных поколений знают и искренне любят созданные Вами образы харизматичных киногероев и мультипликационных персонажей", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что творчество народного артиста долгие годы будет ярким явлением в культурной жизни братских народов.

Александр Лукашенко пожелал Василию Ливанову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и благополучия.