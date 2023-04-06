Поздравление народному артисту РСФСР Станиславу Любшину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с юбилеем.

"Ваша творческая деятельность - пример верности настоящим идеалам и лучшим традициям советской школы искусства. В Беларуси Вас знают и любят как замечательного актера, создавшего целую галерею незабываемых образов и человеческих характеров, - говорится в поздравлении. - Уверен, что Ваши талант, мудрость, высокий авторитет и в дальнейшем будут способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей".

Александр Лукашенко пожелал Станиславу Любшину долголетия, крепкого здоровья и благополучия.