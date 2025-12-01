Поздравление народному артисту РСФСР Геннадию Хазанову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 80-летним юбилеем.

"Ваши исключительный талант, искрометное чувство юмора и безграничная преданность профессии снискали любовь миллионов поклонников и получили признание профессионалов", - говорится в поздравлении.

Белорусский зритель знает и ценит Геннадия Хазанова за неповторимые и наполненные глубоким смыслом образы, удивительное обаяние и харизматичность, отметил Президент.

"Уверен, что Ваша творческая деятельность и далее будет дарить положительные эмоции и душевное тепло, содействовать укреплению белорусско-российских культурных связей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал народному артисту здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений.