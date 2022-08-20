Поздравление народному артисту РСФСР Андрею Кончаловскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского с 85-летием.

"На протяжении долгих лет вы преданно служите искусству и любимому делу. Вам удалось создать множество ярких образов и целую галерею незабываемых кинематографических произведений, - говорится в поздравлении. - Реализованные вами проекты раскрывают широту человеческой души, формируют искренние чувства любви к Родине и уважения к ближнему".

Глава государства выразил уверенность, что активная жизненная позиция и неустанный творческий труд Андрея Кончаловского будут и впредь служить обогащению культур Беларуси и России, объединять людей разных поколений, дарить радость и хорошее настроение.

Президент пожелал народному артисту здоровья, бодрости духа и новых творческих успехов.