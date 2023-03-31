Поздравление народному артисту РСФСР Александру Збруеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с днем рождения.

"Вы относитесь к числу ярких актеров современности, чьи талант и трудолюбие прошли испытание временем и стали эталоном профессионального мастерства. Каждая Ваша роль - это сочетание высокого благородства, настоящей мужественности и интеллигентности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что блестящие работы Александра Збруева заслужили признание и искреннюю любовь зрителей разных поколений.