Поздравление народному артисту России Юрию Антонову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 80-летием.

"Ваша жизнь неразрывно связана с Беларусью. В нашей стране Вами сделаны первые шаги в большой мир музыкального искусства. Здесь Вас ценят как исключительно талантливого земляка и с нетерпением ждут встреч с любимым артистом", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что творчество Юрия Антонова и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал народному артисту доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.