Поздравление народному артисту России Игорю Николаеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Николаева с 65-летием.

"Вы являетесь одним из выдающихся мастеров современной музыкальной культуры, чье творчество заслужило признание профессионалов и завоевало сердца многочисленных почитателей, - говорится в поздравлении. - Ваши произведения, отличающиеся особой искренностью и выразительностью, стали всенародно любимыми шлягерами".

Глава государства выразил уверенность в том, что и в дальнейшем профессиональный путь Игоря Николаева будет столь же успешным, наполненным новыми работами и вызывающим восхищение поклонников.

Александр Лукашенко пожелал народному артисту неиссякаемого вдохновения, здоровья и благополучия.