Поздравление народному артисту России Александру Зацепину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя Труда, народного артиста России Александра Зацепина со знаменательной датой - 100-летием со дня рождения.

"Вековой юбилей - это знаковое событие для почитателей Вашего таланта, - говорится в поздравлении. - Пройденный Вами жизненный путь - целая эпоха в развитии современного музыкального искусства. Сотни написанных произведений, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений".

Александр Лукашенко пожелал Александру Зацепину крепчайшего здоровья, бодрости и оптимизма. "Пусть Ваше творчество и в дальнейшем радует преданных поклонников, способствует развитию культурных связей между братскими народами Беларуси и России", - подчеркнул Глава государства.