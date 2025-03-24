Поздравление народному артисту России Александру Буйнову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Александра Буйнова с 75-летием.

"Благодаря высокому исполнительскому мастерству и вдохновенному труду Вы заслужили уважение в профессиональной музыкальной среде и завоевали сердца многочисленных поклонников. Белорусские зрители любят Ваши замечательные песни, наполненные энергией и оптимизмом. Уверен, что Ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами", - говорится в поздравлении.