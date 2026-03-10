Поздравление народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина с 80-летием.

"Вы по праву принадлежите к плеяде великих мастеров экрана и сцены, - говорится в поздравлении. - Благодаря высочайшему актерскому мастерству и неиссякаемой энергии Вы сумели создать множество незабываемых образов мужественных и сильных духом людей, ставших по-настоящему близкими и любимыми для белорусского зрителя".

Глава государства выразил уверенность, что талант народного артиста еще долгие годы будет служить источником вдохновения и нравственным ориентиром для новых поколений артистов.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Гостюхину крепкого здоровья, бодрости духа, мира и добра.