Поздравление народному артисту Беларуси Юрию Трояну

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с 75-летием.

"Посвятив жизнь беззаветному творческому служению, Вы внесли значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства, сохранение и обогащение наследия отечественной балетной школы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает педагогическая деятельность Юрия Трояна. "Для талантливой молодежи Ваши опыт и мастерство являются отличным примером неустанного служения культуре и своей Родине", - отметил Глава государства.

Президент пожелал народному артисту крепкого здоровья, успехов и вдохновения.