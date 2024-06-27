Поздравление народному артисту Беларуси Константину Кузнецову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Константина Кузнецова с 50-летием.

"Высокий профессионализм, яркое и оригинальное исполнительское мастерство принесли Вам заслуженное признание и любовь зрителей. Благодаря таланту и трудоспособности Вы успешно реализуете себя как солист балета, педагог и балетмейстер, творческий почерк которого выделяется своеобразием и запоминаемостью", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Константину Кузнецову новых свершений, реализации самых смелых планов, крепкого здоровья и счастья на долгие годы.