Поздравление народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летием.

"Ваша творческая биография, неразрывно связанная с Могилевским областным драматическим театром, является примером многолетней плодотворной деятельности на благо отечественной культуры", - говорится в поздравлении.

"Самобытный талант и блестящее актерское мастерство позволили Вам создать ряд ярких и незабываемых сценических образов, обрести любовь и уважение преданных поклонников", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко надеется, что Григорий Белоцерковский будет и впредь так же вдохновенно служить белорусскому искусству. Он пожелал народному артисту крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.