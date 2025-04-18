Поздравление народному артисту Беларуси Эдуарду Ханку

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка с 85-летием.

"Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению музыкальному искусству. Ваши проникновенные, благозвучные песни входят в репертуар нескольких поколений исполнителей, их знают поклонники не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Надеюсь, что Вы и в дальнейшем будете работать так же плодотворно и вдохновенно, дарить позитивные эмоции благодарным слушателям", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал Эдуарду Ханку долголетия, крепкого здоровья и благополучия.