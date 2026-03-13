Поздравление народной артистке России Ирине Алферовой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Алферову с днем рождения.

"Будучи удивительно яркой и многогранной личностью, Вы блестяще проявили свое дарование в театре и кино, - говорится в поздравлении. - Созданные Вами запоминающиеся образы стали для миллионов поклонников идеалом женственности и красоты, снискали настоящую народную любовь".

"Белорусские зрители знают и ценят Вас как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал народной артистке доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.