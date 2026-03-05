Поздравление народной артистке России Елене Яковлевой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с днем рождения.

"Благодаря многогранному таланту, яркой индивидуальности и женскому обаянию Вы снискали признание и любовь многочисленных поклонников, - говорится в поздравлении. - Белорусский зритель высоко ценит Ваше творчество за неповторимые образы, которые подкупают подлинной искренностью, душевным теплом и добротой".

Александр Лукашенко пожелал Елене Яковлевой крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и благополучия.