Поздравление Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.

"Ваш богатый политический опыт, полная самоотдача и необычайная целеустремленность способствовали раскрытию потенциала современного туркменского государства, помогли ему занять достойное место на мировой арене", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь дорожит многолетними дружественными отношениями с Туркменистаном и настроена на их дальнейшее развитие.

Президент Беларуси пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.