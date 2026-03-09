Поздравление Моджтабе Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на наивысший пост страны - Верховного лидера и руководителя Исламской Республики Иран.

"Иран по праву занимает особое место в истории и цивилизационном наследии человечества. Верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание. Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под Вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене. Это станет наилучшей данью памяти Вашим родителям, родным и близким, а также всем иранцам, которые сейчас отдают жизни ради обороны Отечества", - говорится в поздравлении.

"Наши страны на протяжении долгого времени поддерживают прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии. Высоко ценим отношения партнерства с Тегераном и придаем большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Моджтабе Хоссейни Хаменеи здоровья, мудрости и успехов в его миссии, а народу Ирана - мира, мужества и единства.