Поздравление многонациональному народу Франции

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил многонациональный народ Франции с праздником, широко известным в мире как День взятия Бастилии.

"Вы являетесь гражданами страны с интересной и поучительной историей борьбы с несправедливостью и победы над абсолютизмом под лозунгом "Свобода, равенство, братство", - говорится в поздравлении. - Эти ценности сегодня как никогда приобретают особое значение. Очень почитаемые в отдельных западных столицах, они фактически запрещены при отстаивании своих национальных интересов странами на Востоке или Юге. Это привело к усилению социального неравенства, падению уровня жизни людей, повышению конфронтации и распространению вооруженных конфликтов".

Многочисленные примеры взаимодействия двух стран никогда не угрожали безопасности Франции, обратил внимание Глава государства. "Благодаря контактам, без давления и ультиматумов, мы могли лучше познакомиться друг с другом, путешествовать, открывать новые возможности в сферах науки, культуры, торговли и инвестиций", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент выразил уверенность, что искренние чувства дружбы и доверия с уважением к многолетнему опыту плодотворного сотрудничества между народами двух стран приведут к диалогу Беларуси и Франции.

"Несмотря на все сложности сегодняшнего времени, Минск держит свои двери открытыми для конструктивных инициатив Парижа и готов делать такие же шаги навстречу", - обратил внимание Глава государства.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко пожелал народу Франции мира, гражданского согласия и процветания.