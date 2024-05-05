Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси с Пасхой.

"Радость пасхальных дней воодушевляет нас на созидание мира и добра, наполняет сердца любовью. Судьба и история нашей страны неразрывно связаны с православием, ставшим неотъемлемой частью национальной идентичности и культурного наследия Беларуси, - говорится в поздравлении. - Ваши мудрость и наставничество придают силы нуждающимся в утешении, лечат души людей. Проповедуя Божье слово, Вы вносите неоценимый вклад в развитие нашего общества, радеете за сохранение традиционных ценностей и нравственных идеалов".

Глава государства пожелал Патриаршему Экзарху крепкого здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях. "Пусть Господь ниспошлет неиссякаемый источник энергии и благодатную помощь в Вашем архипастырском служении", - добавил белорусский лидер.