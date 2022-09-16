Поздравление Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения.

"Под вашим предстоятельством Белорусская православная церковь продолжает укреплять христианские традиции, которые дают людям твердую опору в современном динамично меняющемся мире, дарят надежду и веру, наполняют сердца теплотой и мудростью", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Церковь через плодотворное сотрудничество с государством вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, содействует межконфессиональному миру в стране.

Глава государства пожелал Патриаршему Экзарху здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в благородном служении Беларуси и Православной церкви.