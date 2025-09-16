Поздравление Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения.

"Великая миссия Белорусской Православной Церкви и всех ее священнослужителей - хранить богатейшие христианские традиции, беречь историческую память и объединять поколения", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что вся жизнь Митрополита Вениамина, которая является примером искреннего служения людям, Отечеству и Церкви, неразрывно связана с родной страной. "Вы проявляете глубокий интерес к вопросам нравственного становления личности и упрочения основ ее морали, вдохновляете молодежь на созидательный труд", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что мудрое пастырское слово и молитвенная помощь Митрополита Вениамина и в дальнейшем будут множить национальное духовное богатство и способствовать поддержанию в Беларуси мира и согласия.

Президент пожелал Патриаршему Экзарху доброго здоровья, крепости телесных и духовных сил, помощи Божьей в служении на благо белорусского народа и Православной церкви.