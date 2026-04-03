Поздравление Мин Аун Хлайну с избранием на пост Президента Республики Союз Мьянма

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Мин Аун Хлайна с избранием на пост Президента Республики Союз Мьянма.

"Убежден, что богатый опыт государственного деятеля, профессиональные и личные качества позволят Вам успешно осуществлять руководство Мьянмой, обеспечивать стабильность и социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил активную динамику белорусско-мьянманских отношений, которая наблюдалась весь 2025 год. По его словам, состоявшиеся визиты на высшем и высоком уровнях, контакты на международных площадках, двусторонние мероприятия и подписанные документы открыли перспективы для расширения взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

Президент подтвердил нацеленность Беларуси на реализацию достигнутых договоренностей для дальнейшего укрепления связей с Мьянмой. Глава государства также выразил надежду на новые встречи для обсуждения приоритетных вопросов повестки дня.

Александр Лукашенко пожелал Мин Аун Хлайну доброго здоровья и успешных результатов в его ответственной деятельности на пользу Мьянмы и ее граждан.