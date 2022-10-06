Поздравление Милораду Додику с избранием на пост Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Милорада Додика с избранием на пост Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

"В такое непростое время государству и людям нужен человек, искренне преданный своему народу, способный защитить его право самому строить настоящее и планировать будущее Отечества, слушать и слышать граждан, а не инструкции из-за рубежа", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Милорада Додика на этой должности принесет спокойствие и процветание Республике Сербской, гордость за сегодняшний и уверенность в завтрашнем дне, будет содействовать развитию взаимовыгодных и уважительных отношений с международными партнерами, в том числе с Беларусью.

"Подтверждаю заинтересованность нашей страны в дальнейшем углублении сотрудничества с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины в различных отраслях", - подчеркнул Александр Лукашенко.