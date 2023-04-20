Поздравление Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу с переизбранием на пост Президента Кубы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост Президента Республики Куба.

"Результаты голосования свидетельствуют о Вашем высоком политическом авторитете и широкой поддержке курса на сохранение и приумножение достижений Революции, который проводится в исторический как для Кубы, так и для всего мира период", - отметил Глава государства.

"Убежден, что Вы с честью оправдаете оказанное доверие братского кубинского народа и успешно справитесь с вызовами, которые стоят перед государством в политической и социально-экономической сферах. Надеюсь на продолжение конструктивного диалога Минска и Гаваны и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего белорусско-кубинского партнерства и стратегического взаимодействия", - говорится в поздравлении.

Пользуясь возможностью, Александр Лукашенко также поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений ради мирного, процветающего будущего Кубы.