Поздравление лыжнику Роману Свириденко с золотой медалью на зимних Паралимпийских играх

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Романа Свириденко с завоеванием золотой медали на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

"Твоя победа, в честь которой был поднят национальный флаг и прозвучал гимн нашей страны на олимпийском стадионе в Италии, стала подтверждением лучших традиций белорусского паралимпийского спорта. Это большое достижение для тебя, страны и всех нас", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал Роману Свириденко крепкого здоровья, счастья и новых успехов.