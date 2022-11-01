Поздравление Луису Инасиу Луле да Силве с переизбранием Президентом Бразилии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием Президентом Бразилии.

"Суверенный народ Бразилии в очередной раз продемонстрировал высокий уровень доверия к курсу, которым пойдет государство под Вашим уверенным руководством. Именно во время Вашей предыдущей каденции я осуществил свой первый и пока единственный визит в вашу чудесную страну. Вместе с Вами мы очертили основные приоритеты развития белорусско-бразильских отношений", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что сегодня руководству обеих стран под силу на основе взаимного понимания и уважения существенно активизировать политические, торгово-экономические, гуманитарные связи Минска и Бразилиа, расширить сотрудничество на международной арене ради эффективной защиты независимости и национальных интересов государств, установления и поддержания справедливого мироустройства.

"В этих целях имею честь возобновить Вам приглашение посетить Беларусь в удобное время с визитом. Нам есть о чем поговорить как старым хорошим друзьям, что обсудить с учетом изменений, которые произошли за последние двенадцать лет", - говорится в поздравлении.