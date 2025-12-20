Поздравление личному составу и ветеранам Комитета государственной безопасности

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности.

Созданная в самый знаковый период формирования белорусской государственности спецслужба более ста лет находится на переднем рубеже защиты суверенных интересов Родины. Из поколения в поколение сотрудники КГБ совершенствуют накопленный опыт и эффективно решают сложнейшие задачи, отвечая на вызовы национальной безопасности.

Благодарю за службу всех, кто остается верен традициям предшественников, ежедневно отдает все свои силы, знания и навыки борьбе с внешними и внутренними угрозами государству. Время предъявляет к вам беспрецедентно высокие требования: каждый ваш успех - весомый вклад в принятие ключевых политических решений, от которых зависит судьба страны и народа.

Особые слова признательности выражаю ветеранам органов государственной безопасности. Ваша преданность Отечеству и профессиональному долгу - лучший пример и учитель для нынешних и будущих поколений чекистов.

Желаю всем сотрудникам Комитета и их семьям крепкого здоровья и благополучия. Берегите себя и нашу родную Беларусь.

Александр Лукашенко